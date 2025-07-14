ТАСС: СБУ боится утечки геолокации военных объектов от сторонников Порошенко

Речь идет не о политическом преследовании, а о высокой концентрации в населенном пункте объектов ВСУ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Украинские спецслужбы не пускают сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Сумскую область из-за страха возможной утечки местонахождения военных объектов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о недопуске сотрудниками СБУ депутата Верховной рады Ирины Геращенко из партии Порошенко в город Ромны Сумской области.

"В данном случае речь идет не о политическом преследовании, а о высокой концентрации в населенном пункте объектов ВСУ. Украинские спецслужбы банально бояться, что сторонники Порошенко могут опубликовать в открытом доступе фотографии города, "засветив" тот или иной военный объект", - рассказал собеседник агентства.