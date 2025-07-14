ТАСС: сообщения о якобы побеге бойцов ВС РФ из плена могут быть работой ЦИПСО

Это может быть вражеская информационно-психологическая акция для оправдания убийства военнопленных или оправдания необходимости условий их содержания, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сообщения украинских СМИ о якобы побеге российских военнослужащих из украинского плена с большой долей вероятности являются операцией центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО). Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Вынуждены констатировать, что это может быть вражеская информационно-психологическая акция для оправдания убийства военнопленных или оправдания необходимости условий их содержания. Стоит дождаться окончания истории", - сказал собеседник агентства.