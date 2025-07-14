ТАСС: операторы беспилотников ВСУ чаще всего носят гражданскую одежду

На харьковском направлении военнослужащие вскрыли и уничтожили боевую группу ВСУ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Украинские специалисты РЭБ и операторы беспилотников передвигаются преимущественно в повседневной гражданской одежде. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении военнослужащие нашего спецподразделения вскрыли и уничтожили боевую группу ВСУ, личный состав которой переодевается в гражданскую одежду. Это очень распространенная практика для украинской армии в прифронтовых зонах. Более того, вражеские специалисты РЭБ и операторы БПЛА и вовсе перемещаются преимущественно в гражданке", - рассказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на силовые структуры, что группировкой войск "Север" был взят в плен одетый в гражданскую одежду украинский военнослужащий, пытавшийся сбежать с позиций в Сумской области в сторону Украины, но оказался на российской границе.