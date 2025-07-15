Боевая машина "Тайфун-ПВО" завершила госиспытания

Новая техника перешла в категорию серийной продукции, сообщил генеральный директор завода "Купол" Фанил Зиятдинов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российская боевая машина "Тайфун-ПВО" успешно завершила государственные испытания и перешла в категорию серийной продукции. Об этом сообщил генеральный директор завода "Купол" (входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" в прошлом году успешно завершила государственные испытания и переходит в категорию серийной продукции. Ее производство не только повысит загрузку мощностей предприятия, но также улучшит мобильность и защищенность расчетов - тем самым принесет большую пользу на поле боя нашим вооруженным силам", - сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".

Одна из основных задач машины "Тайфун-ПВО" - прикрытие войсковых частей и подразделений, в том числе на марше. Для полноценного решения этой задачи на машине обеспечена возможность ведения огня из пулемета на ходу на скорости до 20 км/ч. Для того чтобы отделение могло вести боевую работу не выходя из машины, на ее крыше установлены поворотная турель со станком для пулемета "Корд" и люк для стрелка-пулеметчика. Второй люк предназначен для оператора ПЗРК.