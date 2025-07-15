Морпехи ВС РФ уничтожили гаубицу и личный состав ВСУ в Сумской области

Боец с позывным Мороз отметил, что большая часть маршрутов снабжения противника находится под контролем российской армии

КУРСК, 15 июля. /ТАСС/. Гаубица Д-30, техника, а также личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в Сумской области силами артиллерии ВС РФ. Об этом ТАСС сообщил старший оператор 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Мороз.

"Именно в Сумской области было обнаружено орудие Д-30, навел туда нашу артиллерию и затем скоординировал отработку FPV-дрона по нему. Поразили личный состав, само орудие и нашли трассу, по которой осуществился подвоз, там уничтожили два пикапа", - сказал собеседник агентства.

Боец отметил, что большая часть маршрутов снабжения ВСУ находится под контролем российской армии. "Противник сильно огрызается, пытается дать нам отпор, но мы все равно их добиваем", - добавил старший оператор.

Ранее Мороз выполнял боевые задачи на территории ДНР. Награжден медалью "За храбрость" за проявленную смелость. С мая 2025 года выполняет боевые задачи на сумском направлении.