ВС РФ применяют на артиллерии сетки от дронов на Сумском направлении

В случае попадания дрона с кумулятивным зарядом в такую сетку, взрыв произойдет на удалении от орудия, рассказал боец с позывным Водолаз

КУРСК, 15 июля. /ТАСС/. Бойцы 30-го мотострелкового полка группировки войск "Север", работающие на сумском направлении, применяют железные антидроновые сетки на артиллерийских орудиях. Об этом сообщил ТАСС старший техник артиллерийской батареи 30-го мотострелкового полка с позывным Водолаз.

"Так как ВСУ перешли на новую тактику ведения огня - запускают больше дронов камикадзе и стараются вывести из строя ствол артиллерийского орудия. Мы сооружаем такую защиту для ствола, обтягиваем орудия сеткой, они еще маскируются, затягиваются резиной, чтобы при попадании FPV-дрона противника было как можно меньше ствола", - сказал военнослужащий.

Он добавил, что в случае попадания дрона с кумулятивным зарядом в такую сетку, взрыв произойдет на удалении от орудия, а при попадании взрывоопасных осколков, они сдетонируют, не долетев до ствола артиллерийской установки.

"Естественно, сетка помогает, ствол, конечно, может получить какие-то повреждения, но они не будут критичными. Можно сказать, что это армированная защита ствола", - заключил Водолаз.