В российских силовых структурах сообщили, что среди них есть отряды ССО, а также нацбат "Айдар"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Подразделения 42 бригад и полков ВСУ, включая "Кракен", отряды ССО, а также нацбат "Айдар" (признан террористическим, запрещен в РФ) действуют на харьковском и сумском направлениях в зоне ответственности группировки "Север". Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Противник сосредоточил на сумском направлении большую группировку, состоящую из подразделений 42 бригад и полков. Здесь представлены как механизированные бригады (21, 41, 67, 47, 144, 156, 158, 110, 117 омбр), так и элитные десантно-штурмовые подразделения (79, 82, 95, 80 одшбр, 92 ошбр, 78 одшп, 30, 33, 1, 225 и 425 ошп), 58 отдельной мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты ВМСУ, 49-й инженерной бригады", - сказал собеседник агентства.

Помимо этого, на этом участке фронта находятся силы территориальной обороны из 103, 129, 122, 241, 105, 113, 118, 106 отдельных бригад теробороны, пограничники из 5-го и 31-го пограничных отрядов.

Он добавил, что также на этих направлениях есть "боевики 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", представители 6-го полка ССО "Рейнджер", 8-го полка и 140-го отдельного центра ССО, спецподразделение ГУР "Артан", "Химера", "Кракен". Кроме того, сюда переброшены подразделения 71-й отдельной егерской и 44-й артиллерийской бригад, 35-го Сумского полка Нацгвардии Украины.

"Здесь представлен и 412-й полк БПЛА "Немезида", 421-й отдельный батальон БПЛА десантно-штурмовых войск, 425-й батальон беспилотных систем, 305-й отдельный батальон РЭБ ВСУ, 651-й отдельный зенитно-пулеметный батальон", - добавил он.

Фиксировались на данных направлениях представители отдельных 132-го разведывательного, 48-го, 214-го штурмового, учебные роты 168-го батальонов, 531-го батальона 21 АК украинской территориальной обороны. "Часть из них действуют в составе других подразделений, а другие были выведены на восполнение из-за массовых потерь", - объяснил собеседник агентства.