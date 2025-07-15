Таким образом бойцы ВС РФ отразили контратаку противника на сумском направлении, сообщил старший офицер батареи с позывным Ораз

КУРСК, 15 июля. /ТАСС/. Артиллеристы гаубичного дивизиона 30-го мотострелкового полка уничтожили в Сумской области колонну из пяти машин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил старший офицер батареи с позывным Ораз.

"Враг пытался сделать накат - пойти в наступление, но их вовремя засекли. Мы чуть поближе подпустили и уничтожили колонну из пяти-шести машин. Вся техника была полностью уничтожена, сгорела, живую силу добивали уже на отходе. То есть, мы отразили контратаку на сумском направлении - плодородный день выдался", - сказал собеседник агентства.

Ораз добавил, что для поражения противника используются гаубицы Д-30, "Мста-Б" расчеты реактивных систем залпового огня "Град", минометы. С помощью вооружения российские военные уничтожают гусеничную и колесную технику, боевые бронированные машины.

Боец отметил, что сумское направление сейчас является одним из самых интенсивных.