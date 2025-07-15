ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Пожилые военные ВСУ и иностранные наемники удерживали оборону в селе Малиновка Запорожской области, рассказал ТАСС штурмовик 1466-го гвардейского мотострелкового полка 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Малой.

"Были иностранцы, немного, но были. А так, в основном хохлы уже тоже пожилого возраста, пенсионеры", - рассказал разведчик.

По его словам, позиции ВСУ, оборудованные в домах, были хорошо укреплены. Однако при приближении военных РФ украинские солдаты оставляли укрепления и пытались бежать.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Малиновка в Запорожской области.