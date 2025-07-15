Менее 2 тыс. из более 100 тыс. дезертиров с начала 2025 года вернулись в ВСУ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Количество дезертиров, вернувшихся на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) через установленную для этого судебную процедуру, составило с начала 2025 года лишь 1 807, всего же за этот период зафиксировано свыше 100 тыс. случаев дезертирства. Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра судебных решений Украины, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, согласно данным реестра, всего за период с 1 января по 30 июня 2025 года суды зарегистрировали 1 807 ходатайств об освобождении от криминальной ответственности за дезертирство, что предусматривается в случае согласия военнослужащего вернуться к несению службы. При этом, по информации офиса генерального прокурора Украины, всего за это время было зарегистрировано 107 672 случая дезертирства и самовольного оставления части. Но даже количество уголовных дел, возбужденных по данным нарушениям за этот же период, составило всего 3 538.

Судьба остальных более 100 тыс. дезертиров остается неизвестной. Законодательство Украины при этом позволяет не учитывать ушедших в "самоволку" в качестве выбывших из состава части, что позволяет сохранять номинальную численность соединений на высоком уровне. Часть дезертиров могли вернуться в ВСУ без соблюдения судебных процедур, однако значительная часть может находиться в бегах.