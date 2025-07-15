Боец Подхват: ВСУ для обороны Малиновки оборудовали подземные коммуникации

Как рассказал оператор БПЛА, было ощущение, что украинские солдаты "из-под земли просто появляются и появляются"

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ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Украинская группировка в селе Малиновка в Запорожской области оборудовала подземные коммуникации. Об этом рассказал ТАСС оператор БПЛА 1466-го гвардейского мотострелкового полка 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Подхват.

"Такое чувство, что они из-под земли просто появляются и появляются. И было такое ощущение, как будто там просто сидит вся Украина. Было такое ощущение, потому что ребята идут, не могут пройти, вроде уже и дома нет, а все равно вылазят из ниоткуда. Там, видимо, подземные коммуникации", - сказал боец.

Как уточнил в беседе с ТАСС штурмовик с позывным Малой, в боях за населенный пункт уничтожено минимум две роты ВСУ.