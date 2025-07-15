Во Владивосток вернулся отряд ракетных катеров ТОФ после длительного похода

По данным пресс-службы, корабли выполняли задачи боевой службы в море более одного месяца, пройдя свыше 5 тыс. морских миль, что является значительным показателем для кораблей 3-го ранга

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Отряд ракетных катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся во Владивосток, преодолев более 5 тыс. морских миль в рамках длительного похода. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Во Владивостоке после продолжительного успешного выполнения задач в зоне ответственности флота торжественно встретили корабли ракетно-катерной ударной группы в составе ракетных катеров Р-29 и Р-297", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, корабли выполняли задачи боевой службы в море более одного месяца, пройдя свыше 5 тыс. морских миль, что является значительным показателем для кораблей 3-го ранга. За это время было проведено несколько тактических учений с выполнением артиллерийских стрельб.

В пункте базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота состоялся митинг, на котором командующий флотилией контр-адмирал Алексей Сысуев поблагодарил экипажи кораблей за стойкость и профессионализм, проявленные в ходе длительного похода.

По сложившейся традиции, командирам ракетных катеров были вручены жареные поросята. Отличившимся морякам были вручены ведомственные награды.