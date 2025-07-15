В Узбекистане стартовали российско-узбекские тактические учения "Хамкорлик-2025"

Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Церемония открытия совместных российско-узбекских тактических учений "Хамкорлик-2025" состоялась на полигоне "Термез" в Узбекистане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Церемония открытия совместных военных учений Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан состоялась на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области Узбекистана. Мероприятие традиционно началось с общего построения военнослужащих. В исполнении военных оркестров прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Республики Узбекистан, были торжественно подняты национальные флаги двух стран. Участники учения в едином строю прошли торжественным маршем по плацу полевого лагеря", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в ходе учений воинские контингенты отработают управление подразделениями при обнаружении и уничтожении в приграничных районах мелких групп незаконных вооруженных формирований (НВФ), нарушивших государственную границу, управление подразделениями при уничтожении групп НВФ, занявших сооружения и позиции в приграничных районах, занятие общевойсковыми подразделениями захваченных сооружений и позиций, ведение борьбы с мелкими группами противника, а также организацию штурма и зачистки населенного пункта, занятого боевиками НВФ.

Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа - горные и штурмовые подразделения, мобильные группы радиоэлектронной борьбы, расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24. Активная фаза совместного учения пройдет с 15 по 21 июля 2025 года.