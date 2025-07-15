Группировка "Восток" за сутки уничтожила три станции Starlink ВСУ

Бойцы группировки также поразили два орудия полевой артиллерии противника

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили два пункта боепитания и три станции связи Starlink за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В течение суток противник потерял два пункта боепитания, три станции спутниковой связи Starlink и семнадцать пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожено два орудия полевой артиллерии противника", - сказал Гордеев.

Кроме того, бойцами группировки было нанесено поражение живой силе и технике формирований двух механизированных бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ в районах Воскресенки, Зеленого Гая, Камышевахи, Темировки и Великомихайлови.

"Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника", - отметил он.