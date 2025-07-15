Артиллеристы группировки "Запад" поразили технику ВСУ

Координаты целей вычислили специалисты расчета разведывательных дрона Supercam

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты расчета разведывательных дронов Supercam мотострелковой бригады 25-й армии группировки войск "Запад" вычислили местонахождение техники ВСУ и оперативно передали данные артиллерии, после чего противник был уничтожен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА Supercam в ходе воздушной разведки на одном из направлений выявили вражескую технику и проследили за ее перемещением до укрепленной позиции в лесном массиве. Координаты обнаруженных целей были оперативно переданы артиллеристам, после чего они были успешно поражены", - говорится в сообщении.

Операторы дронов наблюдают за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также новыми укрепрайонами противника.

"Мы обнаруживаем различные цели, начиная от живой силы противника, заканчивая укрепрайонами, техникой, ротации. Противник хорошо маскируется. Но благодаря опытности и профессионализму расчета, они (ВСУ - прим. ТАСС) от нас не уходят никуда", - сказал начальник расчета.