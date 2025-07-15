Группировка "Центр" уничтожила цели ВСУ на красноармейском направлении

Задачу выполнили расчеты ударных FPV-дронов, отметило Минобороны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Ударные FPV-дроны группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожили цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Центр" дезорганизовали систему управления и связи ВСУ на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" дезорганизовали систему управления и связи ВСУ, уничтожив антенны радиоуправления, ретрансляторы и станции спутниковой связи украинских боевиков на красноармейском направлении. Операторы ударных дронов нанесли точные удары по критически важным объектам инфраструктуры ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Особое внимание операторы ударных дронов уделяли уничтожению антенн управления вражескими БПЛА. Лишившись этих элементов, противник потерял возможность координировать действия своих беспилотников. Результатом боевой работы военнослужащих соединения специального назначения стало значительное снижение эффективности управления войсками ВСУ.