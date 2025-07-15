Артиллеристы поразили скопление противника в районе Искры в ДНР

Боевую задачу выполнили военные группировки "Восток", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Артиллеристы в ходе специальной военной операции поразили скопление противника в районе населенного пункта Искра в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы группировки войск "Восток" поразили скопление противника в районе населенного пункта Искра ДНР", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, на южнодонецком направлении расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" группировки войск "Восток" нанесли удар по пункту временного размещения украинских боевиков.

В результате точного попадания был уничтожен резерв личного состава, предназначенный для восполнения потерь на огневых позициях украинских формирований.