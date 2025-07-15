Группировка "Восток" поразила автотехнику ВСУ на южнодонецком направлении

Противник использовал уничтоженные автомобили для перевозки личного состава на линию боевого соприкосновения, отметили в Минобороны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Беспилотники группировки войск "Восток" в ходе специальной военной операции (СВО) поразили автотехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" нанесли удары по автомобилям противника, перевозившим личный состав на линию боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате атаки уничтожены пикапы, которые использовали украинские боевики для проведения ротации на огневые позиции, а также средства связи и боеприпасы.