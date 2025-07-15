Боец Матыра: раненый штурмовик в одиночку зачистил блиндаж ВСУ в Малиновке

Двое украинских солдат были уничтожены, еще двое обратились в бегство, отметил командир штурмового взвода

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Штурмовик 1466-го гвардейского мотострелкового полка 5-й армии группировки войск "Восток" в одиночку зачистил блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Малиновка в Запорожской области. Как рассказал ТАСС командир штурмового взвода с позывным Матыра, двое из группы ВСУ были уничтожены, еще двое обратились в бегство.

"И из моей роты парнишка забежал в блиндаж, четверо было противника. Двоих он там срезал, двое начали убегать. Он вышел в полный рост, вот так встал, опустил руки, говорит, мол, ну что вы, пацаны, я тут раненый, вы вдвоем давайте хоть повоюем, постреляем, мол, от этих птиц (беспилотники - прим. ТАСС) уже устал бегать. А ВСУ как бежали, так и продолжили бежать, рукой махнули и ушли", - сказал командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Малиновка в Запорожской области.