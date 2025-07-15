Над Воронежской областью сбили несколько украинских БПЛА

Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, пострадавших и разрушений нет

ВОРОНЕЖ, 15 июля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили над Воронежской областью несколько украинских беспилотников, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Гусев отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Она была объявлена в 02:28 мск 15 июля.