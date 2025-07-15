Бойцы "Запада" уничтожили 48 украинских пунктов управления БПЛА

Противовоздушная оборона группировки также поразила 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие Западной группировки войск уничтожили 48 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника. Кроме того, уничтожено 48 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.