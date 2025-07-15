15 июля, 05:21
Военная операция на Украине

Бойцы "Запада" уничтожили 48 украинских пунктов управления БПЛА

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Противовоздушная оборона группировки также поразила 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие Западной группировки войск уничтожили 48 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

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"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника. Кроме того, уничтожено 48 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он. 

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