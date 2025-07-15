БПЛА группировки "Днепр" уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в Запорожской области

С приходом теплого времени года и большого количества зелени противник не может продвинуться больше чем на 500 метров, отметил начальник расчета с позывным Берлин

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный блиндаж и находившийся в нем личный состав Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА был обнаружен тщательно замаскированный блиндаж, предположительно использовавшийся для укрытия личного состава. <...> Благодаря высокому профессионализму операторов FPV-дрон успешно поразил цель. Прямое попадание привело к возгоранию блиндажа и ликвидации находившегося внутри личного состава ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.

Начальник расчета БПЛА с позывным Берлин отметил, что с приходом теплого времени года и большого количества зелени противник не может продвинуться больше чем на 500 метров, потому что в любом случае выходит на открытый участок.

Как сообщили в Минобороны, операторы БПЛА 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр", активно применяя FPV-дроны, показывают высокую эффективность при выполнении боевых задач в зоне СВО.