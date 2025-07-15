В Кронштадт ко Дню флота впервые доставили главную икону ВМФ

Также по уже состоявшейся традиции из Санаксарского мужского монастыря в Мордовии на борту самолета ВТА Ил-76 доставили мощи святого праведного воина Феодора Ушакова

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Главную икону ВМФ святого Андрея Первозванного впервые доставили в Кронштадт в рамках празднования Дня флота. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В рамках празднования Дня Военно-морского флота в этом году по поручению Главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в Никольский морской собор в Кронштадте доставили одновременно две святыни. Впервые из Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации на борту самолета Ан-26 авиационного корпуса Северного флота доставили Главную икону ВМФ святого Андрея Первозванного", - сказали там.

По уже состоявшейся традиции из Санаксарского мужского монастыря в Мордовии на борту самолета ВТА Ил-76 доставили мощи святого праведного воина Феодора Ушакова. Обе святыни встретил заместитель главнокомандующего ВМФ контр-адмирал Владислав Павлов. В мероприятии приняли участие представители Главного командования ВМФ, морской взвод роты почетного караула, военнослужащие Объединенного учебного центра ВМФ и оркестр.

После прибытия на аэродром святыни отправились на Якорную площадь Кронштадта в Ставропигиальный Никольский морской собор, где настоятель храма архимандрит Алексий провел молебен по случаю принесения Главной иконы ВМФ и мощей святого праведного воина Феодора Ушакова. После молебна личный состав смог приложиться к мощам святого адмирала.

На время пребывания в Кронштадте ковчега с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова их сопровождает наместник Рождественско-Богородичного Санаксарского мужского монастыря архимандрит Иннокентий.