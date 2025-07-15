Первый заместитель председателя пред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий

Первый заместитель председателя пред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий

Российские военнослужащие также продолжают продвижение в Сумской и Днепропетровской областях Украины, добавил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Войска Вооруженных сил РФ продвигаются вперед на купянском направлении в Харьковской области, ежедневно освобождая 2-3 населенных пункта. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Под Купянском мы продвигаемся вперед, каждый день минимум 2-3 населенных пункта у нас освобождаются от нацистских террористических группировок", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что российские военнослужащие также продолжают продвижение в Сумской и Днепропетровской областях Украины.

Ранее глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщал ТАСС о том, что бойцы российской армии начали бои за северную и северо-западную окраины Купянска, находятся в 1-2 км от города.