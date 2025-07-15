15 июля, 06:05
Военная операция на Украине

Марочко: ВС РФ уничтожили около 30 солдат ВСУ в пункте дислокации под Купянском

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Также противник потерял более 10 различных автомобилей, рассказал военный эксперт

ЛУГАНСК, 15 июля /ТАСС/. Военнослужащие РФ авиационным ударом уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Купянска Харьковской области, противник потерял около 30 солдат и свыше 10 различных машин. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, украинские солдаты, пренебрегая техникой безопасности, сами рассекретили свое место дислокации.

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По его словам, пункт временной дислокации ВСУ в поселке Боровское Купянского района Харьковской области уничтожен в результате совместной работы российских разведчиков и авиации. Силы РФ ударили по противнику корректируемой авиационной бомбой, уточнил Марочко.

"По первичной информации, уничтожено около 30 боевиков, 12 единиц автомобильной и бронированной техники, одно орудие полевой артиллерии. Следует отметить, что украинские боевики сами пренебрегли внутренними инструкциями, средствами маскировки и в дневное время суток выезжали к реке Волосская Балаклейка для массовых купаний в водоеме", - сказал Марочко. 

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