Если киевские власти не начнут что-то менять, произойдет развал фронта, заявил Игорь Лада

КУРСК, 15 июля. /ТАСС/. Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Лада, который был взят в плен в Сумской области, обратился к своим сослуживцам с просьбой не слушать командование ВСУ и не отправляться на позиции.

"Сослуживцам своим я скажу так: нужно слать наше командование куда дальше, и не идти туда, где нас оставили и кинули. Там делать нечего, там мы погибнем", - сказал он ТАСС.

Как добавил солдат ВСУ, если киевские власти не начнут что-то менять, произойдет развал фронта.

"Можно было уже все это закончить и забыть, как страшный сон. А пока погибает множество людей", - отметил Лада.