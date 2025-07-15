Артиллеристы и операторы беспилотников ВСУ наносят удары по украинской 143-й омбр, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украинские заградотряды не дают солдатам ВСУ отступить с занимаемых позиций южнее села Меловое Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На великобурлукском направлении враг начал использовать заградотряды, не позволяя отступить подразделениям теробороны и 143-й отдельной механизированной бригады с занимаемых позиций южнее села Меловое", - сказал собеседник.

Ранее ТАСС в силовых структурах сообщали, что артиллеристы и операторы беспилотников ВСУ наносят удары по украинской 143-й омбр на великобурлукском направлении. Вероятно, это связано с потерей связи между подразделениями.

Как сообщило Минобороны России 3 июля, на харьковском направлении в результате решительных действий бойцов группировки "Север" был освобожден населенный пункт Меловое.