Марочко: офицеры ВСУ готовятся покинуть Купянск

Противник начал возводить фортификации и строить линию обороны у населенного пункта Соболевка и в лесу Малые Ровны юго-западнее города, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 15 июля /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят фортификации и укрепляют линию обороны сразу на нескольких участках фронта под Купянском Харьковской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, таким образом украинские офицеры готовят позиции для солдат ВСУ после оставления города командованием.

По его словам, противник начал возводить фортификации и строить линию обороны у населенного пункта Соболевка и в лесу Малые Ровны юго-западнее города Купянска. При этом линию обороны Киев возводит с разветвленной системой траншей, имеющих защитное перекрытие.

"По предварительной оценке, в данных районах украинские боевики создают новый укрепрайон с защищенными пунктов управления. Исходя из характера действий противника можно предположить, что, вероятнее всего, украинское командование готовит позиции для боевиков после оставления Купянска", - сказал он со ссылкой на собственные источники.