Мирошник: ВСУ в минувшую неделю ежедневно до 400 раз обстреливали территорию РФ

Украинские войска нанесли серию ударов по производственным предприятиям, гражданским учреждениям, жилью, гражданскому транспорту, системам энерго- и газоснабжения, сказал посол по особым поручениям МИД России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю в среднем наносили до 400 ударов в сутки по субъектам РФ. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"На протяжении всей недели сохранялся крайне высокий уровень интенсивности ударов ВСУ по гражданским объектам. В среднем он достигал 400 прилетов в сутки. <…> Совершена целая серия ударов по производственным предприятиям, гражданским учреждениям, жилью, гражданскому транспорту, системам энерго- и газоснабжения", - сказал он.

Мирошник напомнил, что в минувшую неделю украинские войска "нанесли беспрецедентный по жестокости удар" по пляжу в Курске, больнице в Рыльске Курской области. Кроме того, бомбовым ударам подверглись гражданские объекты Херсонской области, кассетными боеприпасами Киев нанес удары по объектам в ЛНР.

Ранее Мирошник сообщил ТАСС, что свыше 85 мирных жителей, в том числе трое детей, ряда субъектов РФ за минувшую неделю получили ранения в результате ударов со стороны ВСУ, более 20 человек, включая ребенка, погибли. Среди пострадавших больше всего жителей Белгородской, Курской и Запорожской областей.