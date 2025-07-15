15 июля, 07:05,
обновлено 15 июля, 07:10
Военная операция на Украине

Над Россией за ночь сбили 55 украинских беспилотников

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Из них 32 аппарата уничтожили в Белгородской области

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Силы ПВО в течение ночи уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников над территорией России. 

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 14 июля до 07:00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 32 БПЛА - над территорией Белгородской области, 12 БПЛА - над территорией Воронежской области, 6 БПЛА - над акваторией Черного моря, 3 БПЛА - над территорией Липецкой области, 1 БПЛА - над территорией Ростовской области и 1 БПЛА - над территорией Курской области", - сообщили там. 

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