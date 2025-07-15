Массовые потери и низкая мотивация военнослужащих вызвали волну недовольства украинских националистов, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украинские нацбатальоны из-за потерь требуют от командования распределения личного состава брошенных на сумское направление подразделений по их батальонам. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Массовые потери и низкая мотивация военнослужащих 150-х бригад на сумском направлении вызвали волну недовольства ярых украинских националистов командованием ВСУ. Они требуют расформирования всех новых подразделений и перераспределения личного состава и техники в мотивированные нацбаты вроде "Айдара" (признан террористическим, запрещен в РФ)", - сказал собеседник агентства.

Как ранее рассказали ТАСС в силовых структурах, в Сумской и Харьковской областях действуют подразделения более 40 бригад ВСУ.