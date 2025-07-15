Марочко: ВС РФ отбили часть позиций восточнее Торского

Военный эксперт отметил, что солдат ВСУ, не пожелавших добровольно сложить оружие, "ликвидируют на месте"

ЛУГАНСК, 15 июля /ТАСС/. Военнослужащие РФ отбили часть позиций восточнее Торского Донецкой Народной Республики и ведут зачистку территории, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе маневренной обороны наши войска вернули контроль над некоторыми позициями восточнее Торского в ДНР. На данный момент идет зачистка территории. Следует отметить, что в лесополосах еще попадаются разрозненные небольшие отряды украинских боевиков, которые не владеют оперативно-тактической обстановкой и утратили связь с командованием", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что солдат ВСУ, не пожелавших добровольно сложить оружие, "ликвидируют на месте".