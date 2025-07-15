Пленный из ВСУ заявил, что у мобилизованных украинцев слабый боевой настрой

Обращаясь к украинским военнослужащим, Сергей Насековский попросил не выполнять приказы командования ВСУ

КУРСК, 15 июля. /ТАСС/. Большинство солдат Вооруженных сил Украины, которые были недавно мобилизованы, отмечается слабый боевой настрой. Об этом ТАСС сообщил командир взвода младший лейтенант Сергей Насековский, сдавшийся в плен на сумском направлении.

"Народ сейчас просто идет на мясорубку. Например, нас целой ротой отправили буквально на убой. <…> У тех, кто мобилизованы только недавно, очень низкий [боевой настрой]", - сказал он.

Обращаясь к украинским военнослужащим, Насековский попросил не выполнять приказы командования ВСУ. "Точка точкой, а какой ценой это будет? Тем более результат один - точки теряем", - добавил пленный.