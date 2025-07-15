15 июля, 11:04
Военная операция на Украине

ВС РФ взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что всего в город вели три крупных артерии, обе из которых простреливаются и находятся в зоне активной работы российских операторов БПЛА

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Трасса Красноармейск - Родинское оказалась под огневым контролем российских войск. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, это последняя дорога снабжения группировки ВСУ на данном участке фронта.

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"Трасса Красноармейск - Родинское - вторая по счету, по которой шло снабжение украинской группировки в Красноармейске, и теперь она под огневым контролем", - сказал Кимаковский.

Всего в город вели три крупных артерии, обе из которых, как уточнил Кимаковский, простреливаются и находятся в зоне активной работы российских операторов БПЛА. 

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