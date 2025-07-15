ВС РФ освободили Воскресенку и Петровку в ДНР

По данным Минобороны, этого удалось достичь благодаря действиям группировок войск "Восток" и "Юг" соответственно

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские подразделения освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Освобожден населенный пункт Воскресенка в ДНР. <…> Освободили населенный пункт Петровка в ДНР", - заявили в ведомстве.

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По данным Минобороны, Воскресенка освобождена благодаря действиям подразделений группировки войск "Восток", а Петровка - благодаря действиям Южной группировки. При этом группировка "Юг" продолжила наступальные действия и улучшила тактическое положение.