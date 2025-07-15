ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 190 военных

Противник потерял более 230 военнослужащих в зоне группировки "Запад", в зоне "Центра" - до 435 человек

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Подразделения украинских войск за прошедшие сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 190 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 180 военнослужащих, "Запад" - более 230 военнослужащих, "Юг" - до 125, "Центр" - до 435, "Восток" - до 185, "Днепр" - до 35 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Юг"

Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового и десантно-штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Алексеевка, Храповщина, Рыжевка и Новая Сечь Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области. Уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Боровское, Богуславка, Петровка, Купянск Харьковской области и Торское ДНР. Потери ВСУ составили 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск продолжили наступательные действия, улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Закотное, Славянск, Плещеевка, Северск, Дроновка и Константиновка ДНР. Противник потерял два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Новопавловка, Доброполье, Красноармейск, Родинское, Димитров, Удачное ДНР и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Темировка и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли десять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Садовое и Никольское Херсонской области. Уничтожены 12 автомобилей, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов.