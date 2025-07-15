15 июля, 12:06,
обновлено 15 июля, 12:15
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили за сутки 103 беспилотника ВСУ

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Также уничтожены семь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 103 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 69 593 беспилотных летательных аппарата, 618 зенитных ракетных комплексов, 24 220 танков и других боевых бронированных машин, 1 577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 394 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 192 единицы специальной военной автомобильной техники. 

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