ВС РФ за сутки уничтожили две пусковые установки ЗРК IRIS-T

Также уничтожена радиолокационная станция П-18 противника, отметили в Минобороны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T производства ФРГ и радиолокационную станцию (РЛС) П-18 ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сообщении.

Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией российский военных, отметили в Минобороны.