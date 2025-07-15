В Челябинске разработали всепогодную станцию "Бабай" для обнаружения БПЛА

Разработка состоит из отечественных компонентов, отметил конструктор Александр Родиков

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Станцию обнаружения беспилотных летательных аппаратов "Бабай" разработали в Челябинске для защиты аэродромов и других объектов инфраструктуры, отдельные элементы успешно испытаны. Она отличается от существующих тем, что работает в пассивном режиме, не создает помех, но при этом обнаруживает воздушные цели при любой погоде в условиях плотной застройки и сложного рельефа, сообщили ТАСС в челябинском кластере разработчиков.

"Не существует аналогов таким станциям обнаружения воздушных целей. Мы успешно разработали и испытали отдельные элементы. По итогам испытаний БПЛА обнаруживаются на дистанции до 1,5 км, в том числе в складках местности, в плотной застройке, за деревьями, за зданиями, там, где привычные станции их попросту не видят. При этом наша станция, которую мы назвали "Бабай", ничего не излучает и не создает никаких помех, пригодна для защиты аэродромов и других объектов инфраструктуры, если ее развернуть в комплексе с пусковой установкой и ракетами, которые также нами разработаны", - сообщил конструктор Александр Родиков.

По его словам, станция обнаружения, как и головка наведения ракеты, которая работает в паре со станцией, состоит из отечественных компонентов. Импортные детали и комплектующие не используются, нейросети также не применяются. Обнаружение целей и наведение на них ракет происходит за счет фиксации и анализа звука, который издают БПЛА во время полета.

Родиков отметил, что стоимость производства такой станции в комплекте с пусковой установкой и ракетами, способными поражать цели, летящие не быстрее 300 м/с, составляет 200 тыс. рублей, что существенно дешевле любых других систем ПВО, в том числе лазерных. Для защиты типового аэродрома потребуется примерно 15 комплектов. Срок запуска в производство составляет максимум полгода.