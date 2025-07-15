Российским военным понадобилось две недели для освобождения Петровки в ДНР

Оператор БПЛА с позывным Зима рассказал, что местами противник хаотично вступал в стрелковый бой, а чаще вообще уклонялся от прямого контакта

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Мотострелки Южной группировки войск две недели вели бои за освобождение населенного пункта Петровка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Российский триколор и флаг своего полка подняли над населенным пунктом Петровка в Донецкой Народной Республике военнослужащие 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск. Полк, укомплектованный военнослужащими из Забайкальского края, на протяжении двух недель методично выбивал противника из поселка", - сказано в сообщении.

Оператор БПЛА с позывным Зима рассказал, что местами противник вступал в стрелковый бой, но вел его хаотично, а чаще вообще уклонялся от прямого контакта с российскими штурмовиками.

15 июля Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в ДНР.