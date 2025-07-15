МО РФ показало кадры из освобожденной Воскресенки в ДНР

Установлен полный контроль над населенным пунктом, в разных его районах развернуты государственные флаги России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ опубликовало кадры из населенного пункта Воскресенка в ДНР, освобожденного бойцами группировки войск "Восток".

"В результате активных и решительных действий военнослужащие 37-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" прорвали оборону противника на западном берегу реки Мокрые Ялы и освободили село Воскресенка в Донецкой Народной Республике. В ходе боя подразделения механизированной бригады ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установлен полный контроль над населенным пунктом, в разных его районах развернуты государственные флаги РФ.