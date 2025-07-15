Белоусов поздравил 1 465-й полк с освобождением Петровки в ДНР

Успешные боевые действия полка при освобождении Петровки являются образцом отваги и мужества, отметил министр обороны России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов и командиров 1 465-го мотострелкового полка с освобождением поселка Петровка в ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Поздравляю вас с успешным выполнением боевой задачи. Сегодня вы в очередной раз доказали, что сплоченность, профессионализм и верность воинскому долгу побеждают любые трудности", - сказано в тексте телеграммы, приведенном в Telegram-канале.

Белоусов отметил, что успешные боевые действия полка при освобождении Петровки являются образцом отваги и мужества, "а каждый из вас, преодолевая сопротивление противника в ходе этих боев, проявил стойкость, инициативу и настоящий воинский дух".

Министр поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, за их службу и преданность родине и выразил уверенность, что они с честью продолжат обеспечивать безопасность России и защищать ее национальные интересы.

15 июля Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в ДНР.