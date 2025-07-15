Беспилотники противника уничтожены с 13:10 мск до 13:40 мск

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями за полчаса, сообщили в Минобороны РФ.

"С 13:10 мск до 13:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три - над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось об уничтожении четырех дронов самолетного типа над Белгородской областью.