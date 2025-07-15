Военный эксперт отметил, что освобождение Воскресенки также говорит о планомерном продвижении армии РФ у населенного пункта Комар

ЛУГАНСК, 15 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив 15 июля населенный пункт Воскресенка в ДНР, взяли под контроль около 4,5 км административной границы республики на стыке с Днепропетровской областью Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"По Воскресенке - прежде всего с освобождением данного населенного пункта под контроль российских войск перешло порядка 4,5 км государственной границы на стыке ДНР и Днепропетровской области", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что освобождение Воскресенки также говорит о планомерном продвижении армии РФ у населенного пункта Комар. "Наши войска довольно-таки серьезными темпами продвигаются на данном направлении [у Комара]. И, как я говорил ранее, мы движемся в северном направлении и западном одновременно, что как раз говорит о замысле нашего командования выйти полностью на административную границу [ДНР] в данном районе", - сообщил Марочко.

О развитии успеха на южнодонецком направлении в районе Комара в ДНР Марочко сообщал 13 июля.