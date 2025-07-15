Кимаковский: ВС РФ начали ликвидацию кармана у Дзержинска

Советник главы ДНР также подчеркнул, что российские силы также начали уничтожение операторов БПЛА противника на этом участке фронта

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Петровка в ДНР означает начало ликвидации кармана под Дзержинском, в котором сконцентрирована группировка ВСУ. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Мы фактически начинаем ликвидацию кармана, образовавшегося в ходе наступательной операции на Дзержинск и на димитровскую группировку противника, где мы начинаем расширяться в сторону Димитрова, охватывая его с севера, и двигаемся в сторону Константиновки вдоль трассы", - сказал Кимаковский.

Он подчеркнул, что российские силы также начали уничтожение операторов БПЛА противника на этом участке фронта.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Петровка в ДНР.