Военный эксперт уточнил, что в случае продвижения армии РФ у Катериновки в окружение также могут попасть те подразделения ВСУ, которые "пытались до последнего держаться за свои позиции"

ЛУГАНСК, 15 июля /ТАСС/. С освобождением Петровки армия РФ рассекла группировку Вооруженных сил Украины, дислоцированную у Дзержинска Донецкой Народной Республики, и сформировала для противника два огневых мешка. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"С освобождением Петровки мы рассекли украинскую группировку, которая засела западнее Дзержинска, и поставили в очень сложную ситуацию тех боевиков, которые находятся в данном районе. Дело в том, что здесь сформировалось сразу два таких огневых мешка, которые предрекают печальную судьбу украинским боевикам", - сказал он.

Марочко уточнил, что в случае продвижения армии РФ у Катериновки в окружение также могут попасть те подразделения ВСУ, которые "пытались до последнего держаться за свои позиции". "Сразу хочу отметить, что оперативно-тактическая обстановка давно уже говорила, что нужно выводить оттуда украинских боевиков, а украинское командование, по сути, бросило своих подчиненных", - сообщил военный эксперт.

Подразделения Южной группировки войск освободили Петровку 15 июля, сообщили ранее в Минобороны РФ.