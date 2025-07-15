15 июля, 17:17
Военная операция на Украине

ВСУ пытаются выстроить линию обороны под Купянском, но не могут замедлить ВС РФ

Российские войска продолжают уверенное продвижение на харьковском направлении, демонстрируя возросшую оперативную эффективность, сообщили в пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины пытаются выстроить новую линию обороны севернее Купянска Харьковской области, но у них не получается замедлить активное продвижение российских войск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

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"Российские войска продолжают уверенное продвижение на харьковском направлении, демонстрируя возросшую оперативную эффективность. По оперативной информации, передовые подразделения ВС РФ уже находятся в одном-двух километрах от окраины Купянска, что подтверждается сообщениями местных жителей. Украинские силы спешно перебрасывают резервы и пытаются выстроить новую линию обороны на рубеже Хатнее - Амбарное, но динамика наступления говорит о том, что эти меры могут оказаться запоздалыми для ВСУ", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что к северу от Купянска идут активные бои в районе Кондрашовки, Голубовки и Радьковки, к северо-востоку от города ВС РФ двигаются в сторону Синьковки, Каменки и Строевки, а на восточном и юго-восточном направлениях удары наносятся в районе Петропавловки, Степовой Новоселовки и Песчаного. 

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