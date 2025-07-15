ГД приняла в I чтении законопроект о безопасности специальных объектов ВС РФ

В законопроекте уточняется, что под специальными объектами будут пониматься соединения и воинские части ядерного обеспечения, а также другие объекты Вооруженных сил России, конкретный перечень которых определит министр обороны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который устанавливает правовые и организационные основы обеспечения безопасности специальных объектов Вооруженных сил РФ.

Документ был внесен в палату парламента в июне текущего года группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. В законопроекте уточняется, что под специальными объектами будут пониматься соединения и воинские части ядерного обеспечения, а также другие объекты ВС РФ, конкретный перечень которых определит министр обороны.

В документе указаны и другие полномочия Минобороны при обеспечении безопасности спецобъектов и их инфраструктуры. В частности, предлагается наделить министерство правом выводить из строя беспилотники (как воздушные, так и водные), приостанавливать работы на спецобъектах, устанавливать особенности регулирования труда работников спецобъектов и осуществлять меры по обеспечению надежности личного состава. Под надежностью личного состава подразумевается наличие у военнослужащих морально-политических и психологических качеств, здоровья, профессиональных знаний и навыков, позволяющих качественно выполнять служебные обязанности, а также отсутствие факторов риска, которые могут привести к неправомерному поведению. Кроме того, министерство обороны сможет определять критерии отнесения объектов Вооруженных сил РФ к специальным.

В законопроекте также объясняется понятие особого режима спецобъектов. Предусматривается, что такой режим будет в том числе включатьустановление пропускного и внутриобъектного режимов (с утверждением контролируемых зон и перечня запрещенных к проносу и провозу вещей), запрет на работу иностранных компаний и организаций на территории спецобъектов и ряд других ограничений - на въезд и проживание физлиц на территории объектов, на выезд военнослужащих за ее пределы, на полеты летательных аппаратов и на ведение хозяйственной и предпринимательской деятельности на территории специальных объектов ВС РФ.

Полномочия военнослужащих на спецобъектах

Отдельная статья законопроекта посвящена полномочиям военнослужащих, которые проходят службу на специальных объектах ВС РФ. В частности, предлагается дать таким служащим возможность применять физическую силу, служебных животных, оружие, военную и специальную технику для защиты спецобъектов и их инфраструктуры. То, какие средства защиты можно применять в сложившейся ситуации, обуславливается степенью угрозы спецобъектам, с которой столкнулись военнослужащие. Конкретные основания применения физической силы и оружия, а также требования к порядку использования средств защиты (например, когда огонь можно открывать без предупредительного выстрела) указаны в документе.

Вместе с тем предусматривается, что военнослужащие получат право осуществлять личный досмотр физических лиц, транспорта и грузов в рамках пропускного и внутриобъектного режимов. Кроме того, личный состав сможет задерживать и доставлять в отделение военной полиции или в воинскую часть нарушителей, пытавшихся проникнуть на территорию объектов.

Отдельным положением законопроекта предлагается утвердить меры, которые необходимо применять для защиты спецобъектов при наличии угрозы диверсии. В указанных условиях предлагается устанавливать ограничение на передвижение в пределах зон, установленных в связи с размещение специальных объектов. Кроме того, законопроект предусматривает возможность военнослужащих проводить проверки личных документов на всей территории таких зон при угрозе диверсии.