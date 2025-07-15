Данное подразделение на волчанском направлении несет большие потери

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украинский чат-бот по поиску пропавших без вести военнослужащих ВСУ, созданный в действующей на волчанском направлении 58-й бригаде, вызвал возмущение у родственников солдат из-за сложности в использовании. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Данное подразделение на волчанском направлении несет большие потери.

"Командование 58-й бригады ВСУ проявило инициативу и создало собственный чат-бот для поиска пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Таким образом, бригада попыталась выполнить разнарядку по снижению протестной активности среди родственников пропавших без вести. Однако методы реализации данной инициативы привели лишь к возмущению среди родных украинских солдат", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для начала общения с представителями бригады и авторизации в чате необходимо собрать множество справок, которые выдаются в том числе в штабе подразделения. Но даже после начала работы с ботом он не выдает никакой информации, кроме "пропал без вести".