Существенные потери понесла 127-я бригада территориальной обороны, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины попытались контратаковать в районе Волчанска, что привело к большому количеству потерь и пропавших без вести среди украинских солдат. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Попытки противника контратаковать в лесных массивах западнее Волчанска привели и к огромному количеству пропавших без вести среди военнослужащих ВСУ. В частности, существенные потери понесла 127-я бригада территориальной обороны", - сказал собеседник агентства.